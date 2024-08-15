Рост экономики Германии замедлился до исторического минимума, пишет экономический обозреватель BILD Нильс Хайстерхаген, передает УНН.

Детали

По его данным, с 2019 года экономика ФРГ растет так медленно, как никогда за историю страны, то есть с 1949 года. Реальная заработная плата, как указано, сейчас ниже, чем в 2018 году.

BILD обратился за комментарием к Берту Рюрупу, экс-главе Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ. Тот считает главной проблемой политику долгового тормоза, которая запрещает брать кредиты для пополнения бюджета.

"Первое, что необходимо, - это реформа долгового тормоза, чтобы быстро обновить и модернизировать инфраструктуру, которая во многом обветшала. Также было бы разумно быть более открытыми к технологиям, когда дело касается правильного энергетического перехода", - сказал Рюруп.

Он считает необходимым изменить и систему выделения каждому безработному гражданского пособия (Bürgergeld). Сейчас она составляет 563 евро в месяц. Некоторым, как отмечает издание, выгоднее получать пособие и подрабатывать в теневой занятости, чем ходить на постоянную работу. "Гражданская помощь - это не безусловный базовый доход, а социальная помощь, которая, по замыслу, должна быть нацелена на возвращение к регулярным трудовым отношениям", - указал Рюруп.

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