россияне за сутки ранили еще двух жителей Донетчины

В Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск в течение 9 января два человека получили ранения. Об этом сообщил в среду председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 9 января россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Авдеевке и Нью-Йорке - написал Филашкин в Telegram.

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Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-300