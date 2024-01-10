росіяни за добу поранили ще двох жителів Донеччини
Київ • УНН
Двоє жителів Донецької області отримали поранення внаслідок російських обстрілів 9 січня.
На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 9 січня дві людини отримали поранення. Про це повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 9 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини — в Авдіївці та Нью-Йорку
Доповнення
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Ворог за добу обстріляв понад 17 населених пунктів Харківщини, вдарив по обласному центру двома ракетами С-30010.01.24, 08:51 • 32181 перегляд