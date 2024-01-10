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29 березня, 17:57 • 133675 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 164013 перегляди

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29 березня, 10:47 • 190360 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 164202 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 146182 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153768 перегляди

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28 березня, 16:27 • 149233 перегляди

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росіяни за добу поранили ще двох жителів Донеччини

росіяни за добу поранили ще двох жителів Донеччини

Київ • УНН

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Двоє жителів Донецької області отримали поранення внаслідок російських обстрілів 9 січня.

На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 9 січня дві людини отримали поранення. Про це повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

За 9 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини — в Авдіївці та Нью-Йорку

- написав Філашкін у Telegram.

Доповнення

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Ворог за добу обстріляв понад 17 населених пунктів Харківщини, вдарив по обласному центру двома ракетами С-30010.01.24, 08:51 • 32181 перегляд

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