россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

российские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибло четверо жителей, еще трое - получили ранения. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"За 21 августа россияне убили 4 жителей Донетчины: в Северске, Украинске, Константиновке и Петровке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения", - написал Филашкин в Telegram.

По данным Филашкина, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 22 августа выглядит следующим образом:

Покровский район. В Курахово, Горняке и Веселой Роще в зоне поражения частный сектор; в Успеновке разрушены 2 дома. В Селидово 1 человек ранен, повреждено 10 торговых павильонов; в Украинске 1 человек погиб, повреждены 2 пятиэтажки. В Мирнограде разрушены 2 частных дома.

Краматорский район. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля. В Плещеевке Ильиновской громады повреждены 8 домов и 2 линии электропередач; в Заре повреждены 3 объекта.

Бахмутский район. В Петровке Торецкой громады погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка, админздание и инфраструктурный объект.

Также глава ОВА указал, что с линии фронта эвакуированы 3174 человека, в том числе 246 детей.

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