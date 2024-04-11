россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска на Харьковщине, есть повреждения

российские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам города Купянск Харьковской области, возник пожар, повреждены дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как отмечается, один из вражеских снарядов попал в гараж на территории частного домохозяйства, вызвав пожар.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 20 кв.м.

Соседние дома также получили повреждения, однако там обошлось без возгораний.

Ранее УНН сообщал, что в четверг, 11 апреля, Харьков снова атаковали российские войска.

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