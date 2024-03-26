россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, ранив пожилую женщину и повредив жилые дома и нежилое здание.
российские войска сегодня утром нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, травмировалась пожилая женщина, есть повреждения. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.
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Как указывается, из-за вражеского обстрела пострадала женщина, 1933 года рождения. Спасатели доставили ее в больницу.
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россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина
Российские войска нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, ранив пожилую женщину и повредив жилые дома и нежилое здание.
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