россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина

российские войска сегодня утром нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, травмировалась пожилая женщина, есть повреждения. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Утром враг в очередной раз атаковал город. Нанес удар по гражданской инфраструктуре. В результате атаки повреждены жилые дома и возник пожар в нежилом помещении на площади, которую чрезвычайники ликвидировали - говорится в сообщении.

Как указывается, из-за вражеского обстрела пострадала женщина, 1933 года рождения. Спасатели доставили ее в больницу.

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