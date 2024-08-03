Киев • УНН
Российские войска обстреляли несколько районов Харьковской области. В результате атак погиб один человек, 9 получили ранения, еще 3 пострадали от взрывчатки.
Российские войска сегодня утром попали по Харьковскому району, за ночь обстреляли еще три района в Харьковской области, за минувшие сутки в регионе из-за вражеских атак известно об одной погибшей и 9 пострадавших, еще три человека пострадали из-за подрыва на взрывчатке. Об этом сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
3 августа около 7:30 оккупанты ударили по Харьковскому району, информация о разрушениях уточняется. Без пострадавших
По словам Синегубова, вражеские обстрелы также фиксировали:
По его данным, в 20:20 в селе Вишневка в Купянском районе в результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет. В 15:00 в селе Каменка Изюмского района в результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина.
У Харкові сталися вибухи3 августа 2024, 04:39 • 29810 просмотров