Российские войска сегодня утром попали по Харьковскому району, за ночь обстреляли еще три района в Харьковской области, за минувшие сутки в регионе из-за вражеских атак известно об одной погибшей и 9 пострадавших, еще три человека пострадали из-за подрыва на взрывчатке. Об этом сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

3 августа около 7:30 оккупанты ударили по Харьковскому району, информация о разрушениях уточняется. Без пострадавших - сообщил Синегубов в Telegram.

По словам Синегубова, вражеские обстрелы также фиксировали:

7:00, Богодуховский р-н, село Ивашки. В результате артобстрела уничтожен частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

04:35, Изюмский р-н, село Крейдянка. В результате обстрела горели две хозяйственные постройки.

00:45, Купянский р-н, село Подолы. В результате обстрела горела кровля дома.

14:21 Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горело складское помещение. Повреждены частный дом и 3 автомобиля, фасады трех многоквартирных домов.

12:17, Чугуевский р-н, село Большая Бабка. Произошел обстрел кассетными боеприпасами по территории.

11:45, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горели конструктивные элементы разрушенного дома.

11:40, Купянский р-н, город Купянск, попадание ракеты возле подъезда в землю. Поврежден 5-этажный жилой дом. Пострадала женщина 66 лет, мужчина 52 лет. Погибла 55-летняя женщина.

09:00, Харьковский р-н, Дергачевская громада. Горел трактор и поврежден автобус. Пострадали 7 гражданских мужчин.

09:00, Богодуховский р-н, село Золочев. В результате обстрела частично повреждено здание детского сада.

По его данным, в 20:20 в селе Вишневка в Купянском районе в результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет. В 15:00 в селе Каменка Изюмского района в результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина.

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