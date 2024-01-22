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россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 15:29  •  6788 просмотра

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Российские войска атаковали Херсон, в результате чего один человек получил взрывную травму и легкие ранения головы.

Российские войска сегодня обстреляли Херсон, один человек получил ранения, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

российская армия ударила по Херсону.  В результате обстрела пострадал 43-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и легкие ранения головы

- говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь в больнице.

Дополнение

Также сегодня российские войска нанесли удар из авиации по селу в Херсонской области, попав в жилой дом и территорию монастыря. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни вдарили по Херсону: є постраждалий
Russians attack Kherson: there is a victim
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