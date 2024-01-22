россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: есть погибший и раненый

Российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один был ранен. В результате обстрела также загорелся гражданский автомобиль и были повреждены здания, в том числе магазин.