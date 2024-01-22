росіяни вдарили по Херсону: є постраждалий

Російські війська сьогодні обстріляли Херсон, одна людина отримала поранення, повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та легкі поранення голови - йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що потерпілому надали необхідну медичну допомогу у лікарні.

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Також сьогодні російські війська завдали удару з авіації по селу в Херсонській області, влучивши в житловий будинок і територію монастиря.