росіяни вдарили по Херсону: є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська атакували Херсон, в результаті чого одна людина отримала вибухову травму та легкі поранення голови.
Російські війська сьогодні обстріляли Херсон, одна людина отримала поранення, повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та легкі поранення голови
Зазначається, що потерпілому надали необхідну медичну допомогу у лікарні.
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Також сьогодні російські війська завдали удару з авіації по селу в Херсонській області, влучивши в житловий будинок і територію монастиря.