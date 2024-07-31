российские войска утром 31 июля нанесли удары КАБами по Великому Бурлуку Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, ее 10-летний сын получил ожоговые ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 10:10 оккупанты ударили КАБами по пгт. Великий Бурлук, что на Купянщине. В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден. К сожалению, погибла женщина - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, 10-летний мальчик, сын погибшей, получил ожоговые ранения. Его госпитализировали.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий, добавил Синегубов.

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