Киев • УНН
российские войска нанесли удары КАБами по Великому Бурлуку на Харьковщине. В результате атаки погибла женщина, ее 10-летний сын получил ожоговые ранения, повреждены жилые дома.
российские войска утром 31 июля нанесли удары КАБами по Великому Бурлуку Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, ее 10-летний сын получил ожоговые ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Около 10:10 оккупанты ударили КАБами по пгт. Великий Бурлук, что на Купянщине. В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден. К сожалению, погибла женщина
По его словам, 10-летний мальчик, сын погибшей, получил ожоговые ранения. Его госпитализировали.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий, добавил Синегубов.
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