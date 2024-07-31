В Харьковской области найдено тело 61-летнего мужчины со следами взрывной травмы, а также обнаружен автомобиль с телом 61-летнего мужчины, который погиб от взрыва мины, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки в области зафиксировано:

18:00, Купянский район, с. Кучеровка. В гараже обнаружено тело 61-летнего мужчины без признаков жизни со следами взрывной травмы.

13:00, Изюмский район, с. Малая Камышеваха. Был обнаружен автомобиль ВАЗ 2106, в котором найдено тело 61-летнего мужчины. Травмы получены в результате срабатывания мины неизвестного типа.

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