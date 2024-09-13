россияне снова ударили дроном по пригороду Херсона, есть раненый
Киев • УНН
50-летний мужчина из Антоновки получил осколочные ранения лица и ноги от удара российского БпЛА. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.
50-летний мужчина из Антоновки, пригорода Херсона, получил ранения в результате удара вражеского дрона, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В больницу обратился житель Антоновки, который около 10:20 попал под удар российского БпЛА. У 50-летнего мужчины диагностировали осколочное ранение лица и ноги", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как указано, ему оказывают необходимую медпомощь.
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