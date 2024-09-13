росіяни знову вдарили дроном по передмістю Херсона, є поранений
Київ • УНН
50-річний чоловік з Антонівки отримав уламкові поранення обличчя та ноги від удару російського БпЛА. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу в лікарні.
50-річний чоловік з Антонівки, передмістя Херсона, отримав поранення внаслідок удару ворожого дрона, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
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"До лікарні звернувся житель Антонівки, який близько 10:20 потрапив під удар російського БпЛА. У 50-річного чоловіка діагностували уламкове поранення обличчя та ноги", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, йому надають необхідну меддопомогу.
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