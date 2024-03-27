россияне с помощью авиации пытаются прорвать оборону Украины на нескольких направлениях - Генштаб

В течение суток, 27 марта, враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В общем зафиксировано 49 боевых столкновений. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области и Харьков. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Хреновка, Горск, Мхи, Тимоновичи, Костобобров, Михальчина Слобода Черниговской области; Кучеровка, Стариково, Кондратовка, Веселовка, Басовка Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воины отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области и Терны¸ Серебрянка, Спирное, Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воины отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новый, Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 9 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Цукурино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка, Украинск Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Великая Новоселка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Полтавка, Ровнополь, Чаривне, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Вражеским обстрелам подверглись город Херсон и Михайловка Херсонской области; Никополь Днепропетровской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще одному важному объекту противника - подытожили в Генштабе.

Напомним

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что российские войска время от времени осуществляют маневрирование береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами. Оккупанты будут изыскивать другие средства точечных ракетных ударов.