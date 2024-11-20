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Россияне ракетой попали в админздание в Прилуках, ранен мужчина - ОВА

Россияне ракетой попали в админздание в Прилуках, ранен мужчина - ОВА

Киев  •  УНН

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Российская ракета попала в админздание в Прилуках, ранив 70-летнего мужчину. Посольство США предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

Вчера, 19 ноября, вечером россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине. Одна из ракет попала в административное здание в Прилуках. В результате обстрелов пострадал 70-летний мужчина, его доставили в больницу.

Об этом сообщает Черниговская ОГА, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОВА, за сутки враг 5 раз обстрелял территорию Черниговской области, а всего было зафиксировано 22 взрыва.

Вечером 19 ноября российская ракета попала в административное здание в Прилуках. К сожалению, есть раненый. 70-летний мужчина госпитализирован в Прилуцкую ЦГБ. В результате попадания произошел пожар админздания, повреждены окна, автомобиль. На месте работали спасатели, медики, правоохранители

- отметили в ОВА.

Полицейские зафиксировали последствия и собрали доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Напомним,

В посольстве США в Киеве сообщили о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. В дипломатическом учреждении просят граждан США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае воздушной тревоги.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российская армия готовила запасы ракет для серии обстрелов Украины в течение месяцев. Поэтому необходимо продумывать меры безопасности и реагировать на тревоги. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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