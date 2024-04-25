россияне пытаются штурмовать с флангов вокруг Часового Яра - спикер Нацгвардии

российская армия пытается штурмовать позиции Сил обороны с флангов вокруг Часового Яра Донецкой области, однако успеха не имеет. Об этом в четверг сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает УНН.

В течение суток происходили активные попытки штурма врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, а также на Новопавловском и Ореховском. Что касается Бахмутского направления, это - район Часового Яра - заявил Музычук.

По его словам, достаточно активно враг применял артиллерию, обстреливал из ракетных систем залпового огня, в частности по восточным направлениям. За сутки произошло 176 вражеских обстрелов на восточных направлениях и 97 - на южных.

Сейчас мы видим, что враг пытается достаточно активно действовать в районе Часового Яра. Это не только лобовые атаки, а конечно и попытки штурмов с флангов и относительно населенных пунктов вокруг Часового Яра, которые враг может рассматривать как потенциальные участки, которые могут определенным образом обеспечивать его продвижение - рассказал спикер Нацгвардии.

Однако наши Силы обороны не дают врагу закрепиться, подчеркнул спикер.

Дополнение

23 апреля советник городского головы Петр Андрющенко сообщал, что российское оккупационное войско пытается усилить свои позиции вблизи Марьинки и Часового Яра, поэтому стягивает туда подкрепления.