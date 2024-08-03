Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне пытались в Харьковской области создать буферную зону, но она провалилась. Присутствие россиян там это лишь вопрос времени. Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По Харьковской области - это попытка была сделать буферную зону, но она провалилась. Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени - сказал Буданов.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки состоялось 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 штурмовых действий россиян. За сутки Силы обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, в частности, поразили важный объект оккупантов.

На фронті відбулось 156 боїв. Сили оборони уразили важливий об'єкт окупантів