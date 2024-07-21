В Сумском районе россияне ударили по спасателям, которые тушили пожар после предыдущего обстрела. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на Сумщине ГСЧС ликвидировало 5 пожаров, возникших из-за вражеских обстрелов. При этом горело, как в жилом секторе так и на объектах инфраструктуры.

В частности, в Сумском районе возник пожар в доме мирных граждан. В момент, когда специалисты ГСЧС локализовали возгорание, отвлекая опасность от соседнего дома, начался повторный обстрел - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели спрятались в безопасном месте, после чего ликвидировали пожар.

Позже, в том же населенном пункте, из-за вражеского удара возник еще один пожар в жилом секторе. Несмотря на значительную площадь, он был ликвидирован. Чрезвычайники не допустили распространения огня на дом, который находился рядом с очагом горения.

Напомним

россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. За сутки осуществлено 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 44 взрыва в шести громадах.

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