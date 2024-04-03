россияне обстреляли поселок на Купянщине: ранен 69-летний мужчина

В результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области ранения получил 69-летний мужчина, есть повреждения. Об этом в среду сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

По данным следствия, 3 апреля 2024 года российские военные обстреляли с. Купянск-Узловой. Получил ранения 69-летний мужчина - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате обстрела рф, как сообщается, в населенном пункте повреждены жилые дома и автомобиль.

По предварительным данным, враг вел обстрел из артиллерии.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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