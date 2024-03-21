россияне обстреляли 5 населенных пунктов на Сумщине: осуществив 12 обстрелов и 5 авиаударов

Ночью и утром войска рф совершили 12 обстрелов и 5 авиаударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

россияне совершили 12 обстрелов (88 взрывов), 5 авиаударов (пуски КАБ с самолетов тактической авиации) приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Белопольская громада: враг бил из РСЗО (12 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлены минометные обстрелы (58 взрывов), обстрел из гранатомета (10 взрывов) и авиаудары - сброс с самолетов тактической авиации КАБ (5 взрывов).

Середино-Будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (4 взрыва).

Хотинская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

Краснопольская громада: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Напомним

В Сумской и Харьковской областях специалисты восстановили доступ к радио и украинскому телевидению почти на всех объектах после российских обстрелов.