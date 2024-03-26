россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

российские войска в ночь на 26 марта нанесли ракетные удары по Селидово и Новогродовке Донецкой области. Один человек ранен, есть разрушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

В ночь на 26 марта оккупанты ударили по Селидово и Новогродовке ракетами (тип вооружения устанавливается) - говорится в сообщении полиции.

Как сообщается, в Новогродовке в результате вражеского удара ранен гражданский человек. В Селидово есть разрушения на территории предприятия.

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За прошедшие сутки, 25 марта, россияне нанесли 6 ударов по гражданскому населению Донецкой области. По данным полиции, враг совершил 1252 обстрела, преимущественно по линии соприкосновения.

В течение 25 марта армия рф атаковала 4 населенных пункта: город Курахово, поселок Очеретино, села Дальнее и Мемрик.

Захватчики перебили линию электропередачи, люди, предварительно, не пострадали.

380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области