В ночь на 23 июля российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. В частности, враг ударил по объектам критической инфраструктуры. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская, громады.

Краснопольская громада: с вражеского БпЛА квадрокоптерного типа произошел сброс взрывного устройства (1 взрыв).

Хотинская община: с территории рф осуществлен удар дроном типа «FPV» (1 взрыв).



Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Был обстрел с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).



Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).



Эсманская громада: нанесены удары FPV дронами (2 взрыва).



Также в ночь на 23 июля враг совершил авиационную атаку по объектам критической инфраструктуры Сумщины.

Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 23 июля 2024 года ПВО сбила 7 ударных БпЛА типа "Shahed" во время атаки на Сумскую область. Враг также использовал управляемую ракету Х-69, которая не достигла цели благодаря противодействию украинских сил.

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