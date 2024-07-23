Киев • УНН
Ночью и утром 23 июля российские войска совершили 16 обстрелов Сумской области, зафиксировано 23 взрыва. Враг атаковал дронами, минометами и авиацией, ударив по объектам критической инфраструктуры.
В ночь на 23 июля российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. В частности, враг ударил по объектам критической инфраструктуры. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская, громады.
Также в ночь на 23 июля враг совершил авиационную атаку по объектам критической инфраструктуры Сумщины.
Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 23 июля 2024 года ПВО сбила 7 ударных БпЛА типа "Shahed" во время атаки на Сумскую область. Враг также использовал управляемую ракету Х-69, которая не достигла цели благодаря противодействию украинских сил.
Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 20 вибухів за добу23 июля 2024, 06:41 • 18521 просмотр