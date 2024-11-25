Россияне не оставляют попыток создать на Харьковщине буферную зону

На Харьковщине российские оккупанты не оставляют попыток создать буферную зону, ситуация остается сложной.

Об этом сообщил сержант подразделения РУБПАК бригады ГПСУ «Гарт» с позывным «Фокс» в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация остается сложной, враг не оставляет попыток создать на Харьковщине так называемую буферную зону. Он постоянно наносит обстрелы артиллерией, минометами, использует FPV-дроны. Также наносит поражение авиацией. Однако бойцы бригады «Гарт» держат оборону и наносят огневое поражение противнику в ответ