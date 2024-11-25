Россияне не оставляют попыток создать на Харьковщине буферную зону
Киев • УНН
Российские войска продолжают попытки создать буферную зону на Харьковщине, используя артиллерию, минометы и FPV-дроны. Бригада «Гарт» держит оборону и уничтожает вражеские диверсионные группы.
На Харьковщине российские оккупанты не оставляют попыток создать буферную зону, ситуация остается сложной.
Об этом сообщил сержант подразделения РУБПАК бригады ГПСУ «Гарт» с позывным «Фокс» в эфире телемарафона, передает УНН.
Ситуация остается сложной, враг не оставляет попыток создать на Харьковщине так называемую буферную зону. Он постоянно наносит обстрелы артиллерией, минометами, использует FPV-дроны. Также наносит поражение авиацией. Однако бойцы бригады «Гарт» держат оборону и наносят огневое поражение противнику в ответ
Также он отметил, что на участке ответственности бригады «Гарт» враг в основном использует малые диверсионно-разведывательные группы, однако из-за качественной работы аэроразведчиков Силы обороны их обнаруживают заблаговременно и уничтожают.
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