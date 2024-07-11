Киев • УНН
По меньшей мере двое гражданских погибли и еще восемь получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Белый Колодец в Харьковской области.
К вечеру, 11 июля, войска рф ударили по селу Белый Колодец Волчанской громады. В результате российского удара погибли по меньшей мере два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Детали
По словам Синегубова, в результате удара по с. Белый Колодец Волчанской громады авиабомба попала в частный
Предварительно: погибли по меньшей мере двое гражданских и пострадали еще восемь человек
Он добавил, что сейчас на месте инцидента работают медики экстренной помощи и спасатели.
россияне ударили КАБом по Боровой на Харьковщине: четверо пострадавших11 июля 2024, 14:14 • 15705 просмотров