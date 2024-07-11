К вечеру, 11 июля, войска рф ударили по селу Белый Колодец Волчанской громады. В результате российского удара погибли по меньшей мере два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали

По словам Синегубова, в результате удара по с. Белый Колодец Волчанской громады авиабомба попала в частный

Предварительно: погибли по меньшей мере двое гражданских и пострадали еще восемь человек - рассказал председатель ОВА.

Он добавил, что сейчас на месте инцидента работают медики экстренной помощи и спасатели.

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