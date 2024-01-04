россияне на Таврическом направлении пытаются увеличить количество снайперов, следует быть внимательными - Штупун
Киев • УНН
Российские войска увеличивают количество снайперских пар на Таврическом направлении, активизировали боевые действия с использованием авиации и артиллерии. Украина призывает военнослужащих к осторожности.
На Таврическом направлении российские военные пытаются увеличить количество снайперских пар вблизи линии соприкосновения. Об этом в эфире телемарафона в четверг сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, призвав украинских воинов быть внимательными и осторожными, пишет УНН.
Призываем наших воинов быть осторожными и внимательными, потому что враг пытается увеличить количество снайперских пар вблизи линии боевого соприкосновения
По его словам, на Таврическом направлении "сейчас российские оккупанты снова активизировались". "Почти в два раза увеличили количество боестолкновений, продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать наши позиции из артиллерии. Уже неделю держится около 1000 артобстрелов в сутки", - отметил он.
"Опять же фиксируются самовольные оставления позиций захватчиками. В одном из случаев из окопов сбежали более 30 человек. Сейчас их ловят", - сообщил Штупун.
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