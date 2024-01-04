россияне на Таврическом направлении пытаются увеличить количество снайперов, следует быть внимательными - Штупун

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 21096 просмотра

Российские войска увеличивают количество снайперских пар на Таврическом направлении, активизировали боевые действия с использованием авиации и артиллерии. Украина призывает военнослужащих к осторожности.

На Таврическом направлении российские военные пытаются увеличить количество снайперских пар вблизи линии соприкосновения. Об этом в эфире телемарафона в четверг сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, призвав украинских воинов быть внимательными и осторожными, пишет УНН.

Призываем наших воинов быть осторожными и внимательными, потому что враг пытается увеличить количество снайперских пар вблизи линии боевого соприкосновения

- сказал Штупун.

По его словам, на Таврическом направлении "сейчас российские оккупанты снова активизировались". "Почти в два раза увеличили количество боестолкновений, продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать наши позиции из артиллерии. Уже неделю держится около 1000 артобстрелов в сутки", - отметил он.

"Опять же фиксируются самовольные оставления позиций захватчиками. В одном из случаев из окопов сбежали более 30 человек. Сейчас их ловят", - сообщил Штупун.

Ситуация на фронте не зашла в тупик - Тарнавский27.12.23, 12:10 • 30934 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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