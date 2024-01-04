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росіяни на Таврійському напрямку намагаються збільшити кількість снайперів, слід бути уважними - Штупун

росіяни на Таврійському напрямку намагаються збільшити кількість снайперів, слід бути уважними - Штупун

Київ • УНН

 • 21097 перегляди

Російські війська збільшують кількість снайперських пар на Таврійському напрямку, активізували бойові дії з використанням авіації та артилерії. Україна закликає військовослужбовців до обережності.

На Таврійському напрямку російські військові намагаються збільшити кількість снайперських пар поблизу лінії зіткнення. Про це в ефірі телемарафону у четвер повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, закликавши українських воїнів бути уважними і обережними, пише УНН.

Закликаємо наших воїнів бути обережними і уважними, тому що ворог намагається збільшити кількість снайперських пар поблизу лінії бойового зіткнення

- сказав Штупун.

З його слів, на Таврійському напрямку "наразі російські окупанти знову активізувалися". "Майже у два рази збільшили кількість боєзіткнень, продовжують активно завдавати авіаударів і обстрілювати наші позиції з артилерії. Уже тиждень тримається близько 1000 артобстрілів за добу", - зазначив він.

"Знову ж фіксуються самовільні залишення позицій загарбниками. В одному з випадків з окопів втекли понад 30 осіб. Наразі їх ловлять", - повідомив Штупун.

Ситуація на фронті не зайшла в глухий кут - Тарнавський27.12.23, 12:10 • 30938 переглядiв

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