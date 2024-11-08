россияне КАБами частично разрушили одну из лучших школ Сумской области: показали последствия

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На Сумщине российские войска атаковали Краснопольский лицей управляемыми авиабомбами, повредив одну из лучших школ области. Пострадали также дома.

В Сумской области накануне российские войска атаковали Краснопольский лицей управляемыми авиабомбами, повредив одну из лучших школ области, сообщили в Сумской ОВА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Вчера нелюди сбросили 3 КАБа на Краснопольский лицей - опорное учебное заведение громады. Как результат - одна из лучших школ частично превратилась в руины", - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

Также указано, что повреждено около 20 частных домов.

Как сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, "системные обстрелы территории Сумщины, к сожалению, продолжаются". "Применяются управляемые авиационные бомбы - КАБ, их стало больше. За последние сутки пострадали Сумской, Ахтырский, Конотопский районы. Мощный авиационный удар КАБ нанесен ночью по Краснополью. Повреждена школа, которая была одной из лучших школ в области, 15 многоквартирных домов. Был нанесен удар и по территории Ахтырского района, в частности в селе Хухра был ранен человек", - рассказал глава области в эфире телемарафона.

Последствия вражеских атака показали в ГУНП и ГУ ГСЧС в области.

По словам Артюха, в течение суток по территории области враг также осуществлял атаки БпЛА типа "Шахед", сбили три вражеских БпЛА. По данным ОВА, с начала ноября сбито более 70 "шахедов" врага, за прошлый месяц эта цифра достигала 160.

На Сумщине продолжается эвакуация населения из громад, которые подвергаются ежедневным вражеским обстрелам. Сегодня уже 39 тысяч человек эвакуированы, в том числе 7 тысяч детей. Из особо опасных населенных пунктов осуществляется принудительная эвакуация. За принудительной эвакуацией осталось переместить в безопасные районы 56 детей.

6 человек пострадали от атаки рф "шахедом" на Сумы: показали последствия2 ноября 2024, 08:53 • 18809 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
sumyСумы