Киев • УНН
Российские войска обстреляли территорию больницы в Никополе. В результате атаки погиб 50-летний мужчина, повреждены здание заведения, гаражи, авто и линия электропередач.
Днем, 8 августа, российские войска ударили по Никополю из артиллерии. Оккупанты попали по территории больницы в результате чего погиб человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Трагическая весть из Никополя. россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. Впрочем, к сожалению, спасти раненого не удалось
По его словам, в результате атаки также повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач.
На Дніпропетровщині збили ворожий дрон8 августа 2024, 09:29 • 16992 просмотра
Напомним,
В Днепропетровской области в Никополе российские войска нанесли удар БПЛА по территории подразделения ГСЧС, есть повреждения пожарного депо и техники спасателей, но личный состав не пострадал.