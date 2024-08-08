Днем, 8 августа, российские войска ударили по Никополю из артиллерии. Оккупанты попали по территории больницы в результате чего погиб человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Трагическая весть из Никополя. россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. Впрочем, к сожалению, спасти раненого не удалось - рассказал председатель ОВА.

По его словам, в результате атаки также повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач.

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Напомним,

В Днепропетровской области в Никополе российские войска нанесли удар БПЛА по территории подразделения ГСЧС, есть повреждения пожарного депо и техники спасателей, но личный состав не пострадал.