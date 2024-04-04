россияне используют Кинбурнскую косу для артиллерийских обстрелов Украины и запуска дронов-камикадзе - Гуменюк

Войска рф используют Кинбурнскую косу для нанесения артиллерийских ударов по территории Украины и контроля над акваторией Днепро-Бугского лимана. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк, передает УНН.

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На вопрос, что сейчас происходит на Кинбурнской косе, Гуменюк заявила, что россияне продолжают наносить удары по противоположному берегу Днепро-Бугского лимана.

Там (на Кинбурнской косе - ред) россияне продолжают наносить удары по противоположному берегу Днепро-Бугского лимана. Хотя в большинстве случаев враг сосредоточен именно на акватории Днепро-Бугского лимана, чтобы не допустить присоединения Николаевских портов к навигационному коридору. Это их сверхзадача, они пытаются терроризировать это направление, чтобы не давать возможность развития этой отрасли Украины - рассказала Гуменюк

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По ее словам, россияне также используют Кинбурнскую косу, как площадку для запуска дронов различных модификаций.

Кроме того, они время от времени запускают оттуда беспилотники типа FPV или "ланцеты", которыми поражают населенные пункты. То есть террор мирного населения продолжается и средства у врага неизменны - подытожила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

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