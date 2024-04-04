Гуменюк об "Ониксах" на мысе Тарханкут: "Официально не подтверждаем такую информацию"

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о вероятном расположении российскими войсками установок, которые могут запускать ракеты "Оникс", на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму, указав, что эту информацию подтвердить не могут. Однако, у врага на временно оккупированном Крымском полуострове находится несколько подобных установок, они время от времени их разворачивают на разных позициях. Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Это было сообщение пабликов, мы официально не подтверждаем такую информацию, потому что мы отслеживаем эти данные в оперативном режиме и опираемся на данные ГУР. Если они сообщат, то это и будет достоверный источник информации. Мы знаем, что у врага на временно оккупированном Крымском полуострове находится несколько подобных установок, они время от времени их разворачивают на разных позициях для использования как раз нанесения как баллистических ударов, так и оружия сверхзвукового типа ракет "Оникс", которые очень трудно сбивать системами ПВО - сказала Гуменюк.

При этом она добавила, что время от времени враг прибегает к использованию таких средств, потому что "не имеет успехов вдоль линии фронта и пытается достичь их на внутренних территориях".

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