россияне формируют бригаду «БАРС» для усиления позиций на курщине: в британской разведке проанализировали ее эффективность
Киев • УНН
россия создает добровольческое подразделение «БАРС-Курск» в ответ на операции украинских войск в регионе. Британская разведка считает маловероятным, что оно сможет эффективно действовать в течение следующего месяца.
Маловероятно, что добровольческое подразделение "БАРС", которое формируют россияне для усиления позиций в курской области, сможет поддержать любые российские военные действия в регионе в течение следующего месяца. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Как говорится в отчете Минобороны Британии, 24 августа 2024 года администрация курской области объявила о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск". Будущим новобранцам обещают, что служить они будут только в пределах курской области россии по полугодовому контракту.
"Подразделения БАРС" (Боевой резерв армии страны) впервые были созданы в 2021 году и изначально предназначались для обеспечения мо рф кадрами активных резервистов с высоким уровнем боеготовности и подготовки.
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Как сообщается, с марта 2022 года добровольцы могут вступать в подразделения БАРС для прохождения краткосрочной службы. Подразделения БАРС - это преимущественно легкие пехотные соединения, которые не имеют в своем составе артиллерии и бронетехники. Сейчас в россии насчитывается более 30 подразделений БАРС.
Создание добровольческого подразделения "БАРС-Курск" почти наверняка является ответом России на вторжение украинских войск в курскую область, которое началось 6 августа 2024 года. Маловероятно, что добровольческое подразделение будет создано и сможет поддержать любые российские военные действия в курске в течение следующего месяца
Также в Минобороны Британии отмечают, что несмотря на то, что россия, вероятно, пытается нарастить свои силы в курской области, сейчас приоритетом для нее является Покровское направление на востоке Украины.
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