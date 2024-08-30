росіяни формують бригаду "БАРС" для посилення позицій на курщині: в британській розвідці проаналізували її ефективність
Київ • УНН
росія створює добровольчий підрозділ "БАРС-Курськ" у відповідь на операції українських військ у регіоні. Британська розвідка вважає малоймовірним, що він зможе ефективно діяти протягом наступного місяця.
Малоймовірно, що добровольчий підрозділ "БАРС", який формують росіяни для посилення позицій у курській області, зможе підтримати будь-які російські військові дії в регіоні протягом наступного місяця. Про це ідеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Як йдеться у звіті Міноборони Британії, 24 серпня 2024 року адміністрація курської області оголосила про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ". Майбутнім новобранцям обіцяють, що служити вони будуть тільки в межах курської області росії за піврічним контрактом.
"Підрозділи БАРС" (Бойовий резерв армії країни) вперше було створено 2021 року, спочатку їх було призначено для забезпечення мо рф кадрами активних резервістів із високим рівнем боєготовності та підготовки.
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Як повідомляється, з березня 2022 року добровольці можуть вступати в підрозділи БАРС для проходження короткострокової служби. Підрозділи БАРС - це переважно легкі піхотні з'єднання, які не мають у своєму складі артилерії і бронетехніки. Наразі в росії налічується понад 30 підрозділів БАРС.
Створення добровольчого підрозділу "БАРС-Курськ" майже напевно є відповіддю росії на вторгнення українських військ у Курську область, яке почалося 6 серпня 2024 року. Малоймовірно, що добровольчий підрозділ буде створений і зможе підтримати будь-які російські військові дії в курську протягом наступного місяця
Також в Міноборони Британії зазначають, що незважаючи на те, що росія, ймовірно, намагається наростити свої сили в курській області, наразі пріоритетом для неї є Покровський напрямок на сході України.
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