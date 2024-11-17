россияне дроном убили водителя гражданского автомобиля в Херсоне
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки российского беспилотника на гражданский автомобиль погиб водитель. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Из-за атаки вражеского беспилотника в Херсоне погиб мужчина. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 17 ноября российские военные в очередной раз сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Херсоне.
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность сейчас устанавливается.
Напомним,
На Херсонщине в Антоновке из-за обстрела погибла местная жительница. В Великанском в результате атаки дрона погибла 74-летняя женщина.
россияне атаковали дроном "скорую" во время эвакуации раненых в Херсонской области13 нояб. 2024, 13:39 • 15071 просмотр