россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

Российские войска совершили очередную ракетную атаку из временно оккупированного Крыма на транспортно-логистическую инфраструктуру в Одесской области, сообщили в Силах обороны юга Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает методический террор Одесской области. Снова атаковал ракетами с временно оккупированного Крыма. Пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как указано, информация о пострадавших не поступала. Масштабы повреждений уточняются.

В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе