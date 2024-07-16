Киев • УНН
Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, вызвав пожары, повредив дома, здания, транспортные средства, линии электропередач и газопровод, но обошлось без жертв.
В течение суток, 16 июля, войска рф несколько раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам Лысака, в результате вражеских обстрелов в регионе произошло несколько пожаров.
Никопольщина страдала от вражеских артобстрелов и ударов дронами-камикадзе. Опять из-за российских атак содрогались Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Произошло несколько пожаров. Все возгорания потушили спасатели
Он рассказал, что в результате атак в районе повреждены два десятка частных домов, изуродованы хозяйственные постройки.
А еще - здание транспортного предприятия, магазин, солнечные панели. Избиты микроавтобусы, легковушка. Зацепило линии электропередач и газопровод.
По предварительной информации, пострадавших в результате вражеских обстрелов - нет.
Российский ракетный удар по Днепропетровской области вызвал пожары и разрушения14 июля 2024, 04:47 • 34693 просмотра