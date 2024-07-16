В течение суток, 16 июля, войска рф несколько раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, в результате вражеских обстрелов в регионе произошло несколько пожаров.

Никопольщина страдала от вражеских артобстрелов и ударов дронами-камикадзе. Опять из-за российских атак содрогались Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Произошло несколько пожаров. Все возгорания потушили спасатели - резюмировал председатель ОВА.

Он рассказал, что в результате атак в районе повреждены два десятка частных домов, изуродованы хозяйственные постройки.

А еще - здание транспортного предприятия, магазин, солнечные панели. Избиты микроавтобусы, легковушка. Зацепило линии электропередач и газопровод.

По предварительной информации, пострадавших в результате вражеских обстрелов - нет.

Российский ракетный удар по Днепропетровской области вызвал пожары и разрушения