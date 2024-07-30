В течение суток, 30 июля, российские войска выпустили почти 30 артиллерийских снарядов по Днепропетровской области. В результате вражеских атак разрушены здания. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По Никопольщине враг выпустил почти три десятка артиллерийских снарядов. Досталось райцентру, Покровской и Марганецкой громадам - рассказал Лысак.

По его словам, в результате атак изуродованы 14 частных домов, несколько хозяйственных построек, в одной из которых вспыхнул пожар. Огонь оперативно потушили.

Также повреждены также гараж, линии электропередач.

Обстрелял из тяжелой артиллерии агрессор и Криворожье. Информация уточняется. Везде обошлось без погибших и раненых - подытожил председатель ОВА.

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