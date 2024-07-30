Киев • УНН
Российские войска выпустили около 30 артиллерийских снарядов по Днепропетровской области. Повреждены 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач, но обошлось без жертв.
В течение суток, 30 июля, российские войска выпустили почти 30 артиллерийских снарядов по Днепропетровской области. В результате вражеских атак разрушены здания. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По Никопольщине враг выпустил почти три десятка артиллерийских снарядов. Досталось райцентру, Покровской и Марганецкой громадам
По его словам, в результате атак изуродованы 14 частных домов, несколько хозяйственных построек, в одной из которых вспыхнул пожар. Огонь оперативно потушили.
Также повреждены также гараж, линии электропередач.
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Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджена інфраструктура29 июля 2024, 15:56 • 21912 просмотров