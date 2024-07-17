россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области с помощью FPV- дронов, минометов и ствольной артиллерии, что привело к 25 взрывам, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

"В течение суток российские войска нанесли удары FPV- дронами, из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 25 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, фиксировали вражеские удары в четырех общинах:

Новгород-Северская: 5 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и взрывные устройства сброшены с БПЛА врага) в направлении н.п. Камень.

Семеновская община: 6 взрывов (приходов, вероятно с FPV- дронов, миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи, Лесковщина и Прогресс.



Сновская громада: 11 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) по н.п. Мостки и Елино.



Городнянская громада: 3 взрыва (приходов, вероятно взрывные устройства сброшены с БПЛА врага) по н.п. Сеньковка.



«Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована», - говорится в сообщении.

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