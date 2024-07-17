россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

  •  102778 просмотра
На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

  •  101266 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  93142 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  52823 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  73529 просмотра
публикации
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  40520 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  94935 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  148953 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  160389 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

16 июля 2024, 09:15  •  149890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  52823 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

  •  72714 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  101102 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  100400 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  114128 просмотра
Актуальное
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 08:45  •  18604 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали приграничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и артиллерии, что привело к 25 взрывам в четырех общинах.

Российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области с помощью  FPV- дронов, минометов и ствольной артиллерии, что привело к 25 взрывам, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.  

"В течение суток российские войска нанесли удары FPV- дронами, из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 25 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, фиксировали вражеские удары в четырех общинах: 

  • Новгород-Северская: 5 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и взрывные устройства сброшены с БПЛА врага) в направлении н.п. Камень.
  • Семеновская община: 6 взрывов (приходов, вероятно с FPV- дронов, миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи, Лесковщина и Прогресс.
  • Сновская громада: 11 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) по н.п. Мостки и Елино.
  • Городнянская громада: 3 взрыва (приходов, вероятно взрывные устройства сброшены с БПЛА врага) по н.п. Сеньковка.

«Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована», - говорится в сообщении.

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало 68 взрывов17 июля 2024, 05:59 • 35862 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
novgorod-severskiiНовгород-Северский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
  •  31713 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  94935 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  53835 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
  •  121622 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
  •  122400 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
  •  160389 просмотра

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
  •  94038 просмотра

россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
16 июля 2024, 09:15  •  149890 просмотра

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
16 июля 2024, 07:56  •  147380 просмотра

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
16 июля 2024, 07:54  •  59370 просмотра

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Популярные

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  73529 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  52823 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  93142 просмотра
На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

  •  101266 просмотра
В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

  •  102778 просмотра

Публикации

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  40520 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  94935 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  148953 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  160389 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

16 июля 2024, 09:15  •  149890 просмотра

Война

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

  •  0 просмотра
Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  11756 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  14584 просмотра
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  20512 просмотра
"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

  •  19941 просмотра

политика

Рада поддержала два законопроекта по ВПЛ: о чем идет речь

Рада поддержала два законопроекта по ВПЛ: о чем идет речь

  •  274 просмотра
Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

  •  4314 просмотра
Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

  •  21072 просмотра
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

  •  24160 просмотра
10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

  •  38978 просмотра

Война

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

  •  0 просмотра
Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  11756 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  14584 просмотра
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  20512 просмотра
"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

  •  19941 просмотра

политика

Рада поддержала два законопроекта по ВПЛ: о чем идет речь

Рада поддержала два законопроекта по ВПЛ: о чем идет речь

  •  274 просмотра
Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

  •  4314 просмотра
Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

  •  21072 просмотра
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

  •  24160 просмотра
10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

  •  38978 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  105615 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  113970 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  142211 просмотра

Экономика

Блок АЭС вернули в работу после ремонта: Минэнерго ожидает существенного влияния на стабильность энергосистемы

Блок АЭС вернули в работу после ремонта: Минэнерго ожидает существенного влияния на стабильность энергосистемы

  •  989 просмотра
Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

  •  3791 просмотра
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

  •  24160 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  40428 просмотра
Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго

Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго

  •  10493 просмотра

Киев

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

  •  34380 просмотра
Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

  •  33691 просмотра
В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

15 июля 2024, 17:08  •  53346 просмотра
Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

15 июля 2024, 11:03  •  54321 просмотра
В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

15 июля 2024, 08:35  •  58665 просмотра