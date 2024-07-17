Киев • УНН
Ночью и утром россияне обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 68 взрывов из минометов, гранатометов, артиллерии и беспилотников.
Российские войска в ночь на 17 июля и сегодня утром совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.
Шалигинская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
Великописаревская громада: осуществлен гранатометный обстрел (СПГ) (5 взрывов).
Середино-Будская громада: россияне ударили из гранатометов (АГС) (29 взрывов), минометов (4 взрыва) и артиллерии (18 взрывов).
Белопольская громада: зафиксирован обстрел с использованием 3 FPV-дронов "камикадзе" (3 взрыва).
Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
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