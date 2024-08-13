россияне атаковали Берислав в Херсонской области: ранили женщину возле магазина

В Херсонской области сегодня после обеда российские войска обстреляли Берислав. 48-летняя женщина получила ранения вблизи магазина, ей оказывают медицинскую помощь, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Около 16:00 российские войска обстреляли Берислав. Вблизи магазина под вражеский обстрел попала 48-летняя женщина - сообщили в ОВА в Telegram.

Пострадавшая, как указано, самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали взрывную травму и осколочное ранение голени. Ей оказывают медпомощь, отметили в ОВА.

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