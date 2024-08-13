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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали Берислав в Херсонской области: ранили женщину возле магазина

россияне атаковали Берислав в Херсонской области: ранили женщину возле магазина

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 14:07  •  6100 просмотра

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В Херсонской области российские войска обстреляли Берислав. 48-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение голени вблизи магазина, ей оказывают медицинскую помощь в больнице.

В Херсонской области сегодня после обеда российские войска обстреляли Берислав. 48-летняя женщина получила ранения вблизи магазина, ей оказывают медицинскую помощь, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Около 16:00 российские войска обстреляли Берислав. Вблизи магазина под вражеский обстрел попала 48-летняя женщина

- сообщили в ОВА в Telegram.

Пострадавшая, как указано, самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали взрывную травму и осколочное ранение голени. Ей оказывают медпомощь, отметили в ОВА.

Армія рф майже вісім годин обстрілювала Херсон та передмістя: в ОВА розповіли деталі та показали наслідки13 августа 2024, 07:27 • 28223 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
beryslavБерислав
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