россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

В мае россия установила восемь барж вдоль керченского моста для защиты конструкции от атак морских дронов. По данным Центра журналистских расследований, боны, которые были построены в прошлом году, разрушились от осенних штормов. Пишет УНН со ссылкой на Центр журналистских расследований.

В мае россия использовала восемь барж, размещенных вдоль керченского моста, для защиты от нападений морских дронов. Согласно данным спутника Sentinel-2, работы по созданию наземной защиты стартовали 7 мая 2024 года и продолжаются до сегодняшнего дня.

ЦЖР также подтверждает, что Россия устанавливает новые барьеры в керченском проливе, используя баржи и суда-краны.

На спутниковых снимках видно десяток лодок и больших буев, установленных параллельно западной части моста и соединенных между собой. Следующим шагом, вероятно, станет затопление судов в водах Керченского пролива, что таким образом создаст основу для нового бума, как это практиковали россияне в прошлом году - говорится в сообщении.

Напомним

Анализ спутниковых снимков подтвердил, что рф прекратила использование Крымского моста для обеспечения военных нужд в войне с Украиной.