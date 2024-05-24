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росія “укріплює” керченський міст баржами і буями - ЗМІ

росія “укріплює” керченський міст баржами і буями - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22178 перегляди

Росія розмістила баржі вздовж Керченського мосту для захисту від атак безпілотників, але бони були зруйновані осінніми штормами, і зараз Росія встановлює нові бар'єри, використовуючи баржі та кранові судна.

У травні росія встановила вісім барж вздовж керченського мосту для захисту конструкції від атак морських дронів. За даними Центру журналістських розслідувань, бони, які були побудовані минулого року, зруйнувались від осінніх штормів. Пише УНН з посиланням на Центр журналістських розслідувань.

У травні росія використала вісім барж, розміщених уздовж керченського мосту, для захисту від нападів морських дронів. Згідно з даними супутника Sentinel-2, роботи зі створення наземного захисту стартували 7 травня 2024 року і продовжуються до сьогоднішнього дня.

ЦЖР також підтверджує, що росія встановлює нові бар'єри у керченській протоці, використовуючи баржі та судна-крани.

На супутникових знімках видно десяток човнів і великих буїв, встановлених паралельно західній частині мосту і з'єднаних між собою. Наступним кроком, ймовірно, стане затоплення суден у водах Керченської протоки, що таким чином створить основу для нового буму, як це практикували росіяни минулого року

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Аналіз супутникових знімків підтвердив, що рф припинила використання Кримського мосту для забезпечення військових потреб у війні з Україною.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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