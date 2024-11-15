россия снова пробует наступать на курщине: в ЦПД говорят о ночных маневрах

О возобновлении активных наступательных действий врага на территории курской области заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Враг снова проводит наступательные действия на Курщине. Применяет технику, перемещаться пытается активно ночью - написал он.

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Ранее о попытках россиян продвинуться в курской области вглубь территории, которую Украина держит под контролем, и вытеснить украинские войска сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

А в сообщении DeepStat говорилось, что только во время попыток армии рф захватить село новоивановка в курской области было уничтожено 18 единиц техники противника, потери врага могут достигать 300 человек.

русские активизировались на 3-4 участках курщины