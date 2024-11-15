россия снова пробует наступать на курщине: в ЦПД говорят о ночных маневрах
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации сообщает о возобновлении наступательных действий рф в курской области с использованием техники и ночных маневров. Ранее ВСУ отбили 5 атак на Новоивановку, уничтожив 18 единиц техники противника.
О возобновлении активных наступательных действий врага на территории курской области заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Враг снова проводит наступательные действия на Курщине. Применяет технику, перемещаться пытается активно ночью
Добавим
Ранее о попытках россиян продвинуться в курской области вглубь территории, которую Украина держит под контролем, и вытеснить украинские войска сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
А в сообщении DeepStat говорилось, что только во время попыток армии рф захватить село новоивановка в курской области было уничтожено 18 единиц техники противника, потери врага могут достигать 300 человек.
русские активизировались на 3-4 участках курщины10 нояб. 2024, 09:01 • 42487 просмотров