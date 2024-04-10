Россия поставила в Индию ПЗРК - СМИ

Индия пытается усилить свои возможности противовоздушной обороны, приобретя у России новую партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", предназначенных для развертывания вдоль линии фактического контроля. Об этом пишет CTV, передает УНН.

Детали

Эта начальная партия включает 24 пусковые установки и 100 сопутствующих ракет. Такой шаг направлен на усиление возможностей ПВО очень малой дальности индийской армии, особенно вдоль линии фактического контроля, горных северных границ, где создаются новые формирования ПВО.

Ограниченное количество этих систем было первоначально развернуто в 2021 году в рамках экстренных закупок, но этот новый заказ является частью более крупной и запланированной инициативы. После этой первой поставки из России будущие системы будут производиться в Индии индийской компанией по соглашению о передаче технологий.

Контекст

Напомним, поставка двух полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 из России в Индию, которая должна была состояться до конца 2023 года, теперь перенесена на 2026 год. Причина задержки - проблемы российской военной промышленности.

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