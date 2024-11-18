россия осуществила 87 атак на украинские позиции: где самые горячие бои
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 87 боевых столкновений, самые активные бои на Кураховском и Покровском направлениях. Оккупанты атаковали позиции ВСУ авиацией и пехотой, нанеся 15 авиаударов по собственной территории.
На фронте количество боевых столкновений возросло до 87. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба, по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении противник совершил три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Нанес авиационные удары по Казачьей Лопани, сбросив при этом пять КАБов.
На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев вблизи Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно - продолжается.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. Под ударами УАБов оказалась Константиновка.
На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили десять атак противника, семь боестолкновений - еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Враг бомбил Романовку и Дачное УАБами.
На Времовском направлении состоялось 12 вражеских атак неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.
Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
В Генштабе добавили, что продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов (21 УАБ) по собственной территории.
"Украинские воины за сегодня отбили десять вражеских атак, бои продолжаются", - говорится в сводке.
151 боестолкновение за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют украинские позиции - Генштаб13 нояб. 2024, 21:35 • 32618 просмотров