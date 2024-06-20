Российские вооруженные силы обстреляли тепловую электростанцию ДТЭК, ранив трех энергетиков и нанеся серьезный ущерб оборудованию, что стало седьмым крупным нападением на объекты компании за последние три месяца.
Россияне ночью обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое энергетиков ранены. Медики оказывают всю возможную помощь. Об этом сообщили в ДТЭК, передает УНН.
детали
Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.
Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.
Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки20 июня 2024, 03:27 • 56783 просмотра