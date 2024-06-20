Россияне ночью обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое энергетиков ранены. Медики оказывают всю возможную помощь. Об этом сообщили в ДТЭК, передает УНН.

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Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца.

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С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.

Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки