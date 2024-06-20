росія вночі атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Київ • УНН
Російські збройні сили обстріляли теплову електростанцію ДТЕК, поранивши трьох енергетиків і завдавши серйозної шкоди обладнанню, що стало сьомим великим нападом на об'єкти компанії за останні три місяці.
Росіяни вночі обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох енергетиків поранено. Медики надають всю можливу допомогу. Про це повідомили в ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.
Укренерго розповіло про наслідки нічної атаки20.06.24, 06:27 • 111822 перегляди