россия ненавидит СБУ за её спецоперации, а в украинских медиа руководство спецслужбы унижают оскорбительными ярлыками, - Владимир Цибулько.

Информационные атаки на Службу безопасности Украины во время войны вызывают вопросы относительно ответственности публичных экспертов и СМИ, распространяющих оскорбительные характеристики руководства украинской спецслужбы. Об этом заявил Владимир Цыбулько, комментируя материал NV, в котором политолог Владимир Фесенко процитировал характеристику Александра Поклада как "служебного пса президента".

"Структуры Фиалы продолжают смешивать СБУ с грязью. Причём речь идёт о спецслужбе, которая проводит успешные операции против российского агрессора и является одной из наиболее ненавистных для москвы украинских институций. Теперь Фесенко на NV, ссылаясь на Украинскую правду, повторяет оскорбительные слова о руководителе СБУ. Тут невольно вспоминается мем: казалось, что дно уже достигнуто, но снизу постучали", — отметил Владимир Цыбулько.

По его словам, любые вопросы к деятельности руководства СБУ должны рассматриваться исключительно на основании фактов и установленных обстоятельств, а не предположений.

"Самое интересное, что сам Фесенко признаёт: прямых юридических обвинений или подозрений в отношении Поклада нет. В то же время в публичном пространстве обсуждаются предположения о возможных связях руководства СБУ с фигурантами уголовных производств. Возникает закономерный вопрос: мы говорим об объективном анализе или о попытке сформировать негативное отношение к конкретному руководителю?" — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях войны необходимо разграничивать законную критику деятельности правоохранительных органов и информационную риторику, которая может использоваться врагом.

"россия системно пытается дискредитировать украинские спецслужбы, потому что они наносят ей реальные потери. И когда украинское информационное пространство наполняется оскорблениями в адрес руководства СБУ, это создаёт дополнительные возможности для российской пропаганды. Можно не соглашаться с кадровыми решениями президента, требовать реформ и независимого контроля. Но превращать дискуссию о национальной безопасности в соревнование в оскорблениях — безответственно", — считает Владимир Цыбулько.