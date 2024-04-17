"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову

На фоне российского массированного ракетного удара по Чернигову в ЕС заявили, что москва должна понести ответственность за атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X, передает УНН.

Детали

Матернова отреагировала на сообщение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной об обстреле Чернигова.

По словам посла ЕС, россия должна ответить за свои военные преступления.

Очередная ужасная атака россии, на этот раз на центр Чернигова. Уже погибло 14 невинных людей, пострадала гражданская инфраструктура. Люди до сих пор остаются под завалами. россия должна заплатить за эти военные преступления - заявила посол ЕС в Украине.

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Напомним

В Министерстве здравоохранения заявили, что в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.