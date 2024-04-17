Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести

В Чернигове продолжается поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара. Сейчас есть информация о 6 пропавших без вести. Об этом заявили в пресс-службе полиции Черниговской области, передает УНН.

Детали

По состоянию на 13:30 известно о 14 погибших людях, травмирован 61 человек, из них 3 детей. Есть информация о 6 пропавших без вести граждан. Полицейские и спасатели оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, с пострадавшими также работают психологи - заявили в Нацполиции.

Правоохранители также рассказали, что в результате ракетного удара повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города.

Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

Напомним,

В Министерстве здравоохранения заявили, что в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.