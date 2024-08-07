Российскому паруснику позволили пришвартоваться во французском порту Ла-Рошель

Парусник рф "Штандарт", находящийся под санкциями, смог зайти во французский порт Ла-Рошель для дозаправки. Пишет УНН со ссылкой на L'Agence France-Presse.

Детали

Российскому судну "Штандарт" разрешили зайти в гавань французского города Ла-Рошель в обход санкций.

Парусник "Штандарт", которому запрещен заход в европейские порты из-за санкций, прибыл в портовый город Ла-Рошель ночью 6 августа, чтобы пополнить запасы и дозаправиться. Днем судно отплыло в неизвестном направлении.

Справка

Трехмачтовому кораблю длиной 34 метра, построенному в 1999 году, который является копией фрегата царя Петра, в начале июля, по распоряжению правительства страны, запретили заходить во французские порты и участвовать в городских морских праздниках.

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Однако префект Приморской Шаранты (французский департамент Charente-Maritime) разрешил кораблю остановиться в пристани Ла-Рошель, чтобы обеспечить снабжение.

"Это было санкционировано префектом Приморской Шаранты, который имеет власть над всеми портами", — сообщил AFP источник в порту.

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