Российскому паруснику позволили пришвартоваться во французском порту Ла-Рошель
Киев • УНН
Парусник "Штандарт", российская копия фрегата царя Петра, смог зайти во французский порт Ла-Рошель для дозаправки. Префект Приморской Шаранты разрешил кораблю рф остановиться в пристани, несмотря на запрет захода в европейские порты.
Парусник рф "Штандарт", находящийся под санкциями, смог зайти во французский порт Ла-Рошель для дозаправки. Пишет УНН со ссылкой на L'Agence France-Presse.
Детали
Российскому судну "Штандарт" разрешили зайти в гавань французского города Ла-Рошель в обход санкций.
Парусник "Штандарт", которому запрещен заход в европейские порты из-за санкций, прибыл в портовый город Ла-Рошель ночью 6 августа, чтобы пополнить запасы и дозаправиться. Днем судно отплыло в неизвестном направлении.
Справка
Трехмачтовому кораблю длиной 34 метра, построенному в 1999 году, который является копией фрегата царя Петра, в начале июля, по распоряжению правительства страны, запретили заходить во французские порты и участвовать в городских морских праздниках.
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Однако префект Приморской Шаранты (французский департамент Charente-Maritime) разрешил кораблю остановиться в пристани Ла-Рошель, чтобы обеспечить снабжение.
"Это было санкционировано префектом Приморской Шаранты, который имеет власть над всеми портами", — сообщил AFP источник в порту.
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